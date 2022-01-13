13 Ocak 2022, Perşembe
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İstanbul’da virajı alamayan bir kamyonet gecekondunun üzerine düştü: 2 yaralı
İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki bir kamyonet dar sokaktan geçtiği sırada virajı alamayarak yol kenarındaki gecekondunun üzerine devrildi. Kamyonet sürücüsü ile evde bulunan bir kişi, çatının çökmesiyle hafif şekilde yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon vinç yardımıyla kaldırılırken gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.