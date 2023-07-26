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İstanbul'da vatandaş isyan etti! İçme suyu balık kokuyor | Kaymakamdan uyarı geldi

DHA
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Giriş: 26.07.2023 09:48
Arnavutköy İmrahor Mahallesi sakinleri şebeke suyundan koku geldiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Artan şikayetler üzerine kaymakamlıktan uyarı yapıldı.
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