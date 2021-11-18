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İstanbul'da vahşet! Çarşafa sarılı halde cami bahçesinde bulundu hemen polise haber verildi

İHA
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Giriş: 18.11.2021 19:54
Güncelleme:18.11.2021 20:00
'İnsanlık bitmiş' dedirten olayın adresi İstanbul'un Başakşehir semti... Bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Polis ekipleri bebeği bırakan canileri yakalamak için çalışma başlattı.

Başakşehir Güvercintepe'deki bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı bir şekilde 4 aylık bebeğin cansız bedeni bulundu.

Çarşafta bebek olduğunu görenler durum polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırarak inceleme yaptı. Çalışmaların ardından bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla alakalı konuşan Umut Kaya adlı vatandaş, "Öğle saatlerinde olmuş burada camii bahçesine bırakmışlar. Herhalde bende yeni duydum komşulardan. Burada mavi bir poşetin içerisine koyarak ağaç dibine bırakmışlar" dedi.

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