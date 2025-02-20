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İstanbul’da trafik yoğunluğu ne durumda?

İstanbul'da trafik yoğunluğu ne durumda?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.02.2025 18:52
A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, İstanbul trafiğindeki son durumu aktardı. Vural, “Halıc��oğlu’ndan bazı lokasyonlara gidişleri aktaracağım. Sarıyer’e 27, Çekmeköy’e 32, Üsküdar’a 24, Beylikdüzü’ne ise 38 dakikada ulaşmak mümkün. Dün trafik yoğunluğu yüzde 90’lara kadar çıkmıştı, ancak şu an yüzde 22 seviyelerine gerilemiş durumda.” dedi.
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İstanbul’da trafik yoğunluğu ne durumda?
İstanbul’da trafik yoğunluğu ne durumda?
İstanbul'da trafik yoğunluğu ne durumda?
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