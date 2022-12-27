27 Aralık 2022, Salı
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İSTANBUL'DA toplu ulaşıma ZAM! Tam bilet, öğrenci bileti ne kadar oldu? Taksi indi-bindi ücret kaç TL oldu?
UKOME toplantısında alınan kararla birlikte, İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. TAKSİYE YÜZDE 29,10 SERVİS ÜCRETLERİNE İSE YÜZDE 19,95 ZAM YAPILDI. TAKSİDE 28 LİRA OLAN İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ 40 LİRA YÜKSELTİLDİ. ÖĞRENCİ BİLETİ 3.74 TL'DEN 4.83 TL'YE ÇIKTI. TAM BİLET 9,90, ÖĞRENCİ BİLETİ İSE 4,83 LİRA OLDU. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.