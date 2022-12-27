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İSTANBUL'DA toplu ulaşıma ZAM! Tam bilet, öğrenci bileti ne kadar oldu? Taksi indi-bindi ücret kaç TL oldu?

A Haber
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Giriş: 27.12.2022 12:18
Güncelleme:27.12.2022 13:05
UKOME toplantısında alınan kararla birlikte, İstanbul'da toplu ulaşıma ve taksilere yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. TAKSİYE YÜZDE 29,10 SERVİS ÜCRETLERİNE İSE YÜZDE 19,95 ZAM YAPILDI. TAKSİDE 28 LİRA OLAN İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ 40 LİRA YÜKSELTİLDİ. ÖĞRENCİ BİLETİ 3.74 TL'DEN 4.83 TL'YE ÇIKTI. TAM BİLET  9,90, ÖĞRENCİ BİLETİ İSE 4,83 LİRA OLDU. Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.

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