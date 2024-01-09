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İstanbul'da toplu ulaşıma yine zam! Servis, taksi, minibüs... Hepsi zamlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2024 11:53
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Toplantısı'ndan toplu ulaşıma zam kararı çıktı. Peki yeni tarifeler ne kadar oldu? İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Halit Cebeci, A Haber'de anlattı.
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