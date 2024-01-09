İstanbul'da toplu ulaşıma yine zam! Servis, taksi, minibüs... Hepsi zamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Toplantısı'ndan toplu ulaşıma zam kararı çıktı. Peki yeni tarifeler ne kadar oldu? İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Halit Cebeci, A Haber'de anlattı.

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