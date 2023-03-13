İstanbul'da TOKİ İlk Evim kura çekimi ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim Projesi'nde kura çekimleri istanbul ile son eriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 50 bin sosyal konut için 16 Mart tarihini açıladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

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