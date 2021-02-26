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İstanbul'da teke böceği tehlikesi! İki ayda 180 ağaç kesildi
İstanbul'daki ağaçlar için kırmızı alarm verildi. Teke böcekleri nedeniyle onlarca ağaç kesilmek zorunda kaldı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
İstanbul'daki ağaçlar için kırmızı alarm verildi. Teke böcekleri nedeniyle onlarca ağaç kesilmek zorunda kaldı. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.