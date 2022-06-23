23 Haziran 2022, Perşembe
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İstanbul'da "suikast" operasyonu! İsrail Dışişleri Bakanı Lapid açıklamıştı
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İstanbul'da İsraillilere yönelik suikast girişimi olacağı iddiasında bulunmuştu. Emniyet ekipleri tarafından Beylikdüzü'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, adreste 4 saatlik arama yapıldı.