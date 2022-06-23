23 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da "suikast" operasyonu! İsrail Dışişleri Bakanı Lapid açıklamıştı

İstanbul'da "suikast" operasyonu! İsrail Dışişleri Bakanı Lapid açıklamıştı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2022 10:00
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İstanbul'da İsraillilere yönelik suikast girişimi olacağı iddiasında bulunmuştu. Emniyet ekipleri tarafından Beylikdüzü'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, adreste 4 saatlik arama yapıldı.
Anaokulunda 3 çocuk kayboldu!
Anaokulunda 3 çocuk kayboldu!
Diyarbakır’da 2 asker şehit
Diyarbakır’da 2 asker şehit
İstanbul’da suikast operasyonu!
İstanbul'da "suikast" operasyonu!
Küçük çocuk dehşeti yaşadı!
Küçük çocuk dehşeti yaşadı!
Çocukluğumuz onun yanında geçti
"Çocukluğumuz onun yanında geçti"
Galatasaray KAP’a bildirdi
Galatasaray KAP'a bildirdi
Kendisini döven eşini öldüren kadın tahliye oldu!
Kendisini döven eşini öldüren kadın tahliye oldu!
Eski nişanlıdan kezzaplı dehşet!
Eski nişanlıdan kezzaplı dehşet!
Alevlerle mücadelede sürüyor!
Alevlerle mücadelede sürüyor!
Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?
Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?
Denizin ortasında yaşam savaşı
Denizin ortasında yaşam savaşı
Kurbanlık sevkiyatları başlıyor
Kurbanlık sevkiyatları başlıyor
Daha Fazla Video Göster