İstanbul'da "suikast" operasyonu! İsrail Dışişleri Bakanı Lapid açıklamıştı

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İstanbul'da İsraillilere yönelik suikast girişimi olacağı iddiasında bulunmuştu. Emniyet ekipleri tarafından Beylikdüzü'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, adreste 4 saatlik arama yapıldı.