İstanbul’da şoke eden olay! Eşine taciz etti sandı ortalık birbirine girdi

İstanbul'da sendeleyen kadını tutmak isteyen bir kişi yanlış anlaşılmaya sebep oldu. Eşine sarkıntılık yapıldığını düşünen Umut O., Yasin A. ve yanındaki kişiye saldırdı. Büyüyen kavgada silah ve sopalar kullanılırken 2 kişi yaralandı. 6 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.