30 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da şoke eden anlar! Köpeğine tekme atan site yöneticisini havuza attı

İstanbul’da şoke eden anlar! Köpeğine tekme atan site yöneticisini havuza attı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.06.2021 11:00
Güncelleme:30.06.2021 11:01
Beşiktaş ilçesinde Ulus Mahallesi'nde bir sitede 4 arkadaşıyla birlikte site havuzuna giren bir kişi, köpeğine tekme attığı için kavga ettiği yöneticiyi havuza attı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Araya site sakinlerin girmesiyle kavga sona erdi. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Pamukkale'deki Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü!
Pamukkale'deki Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü!
Kadıköy'de cip durağa daldı! O anlar kamerada
Kadıköy'de cip durağa daldı! O anlar kamerada
Aydın'da kamyon şoförünün feci ölümü!
Aydın'da kamyon şoförünün feci ölümü!
Görünce çıldırdı! Havuz başında şok
Görünce çıldırdı! Havuz başında şok
Sağlıkçılar dağ tepe demeden halkın hizmetine koşuyor
Sağlıkçılar dağ tepe demeden halkın hizmetine koşuyor
Taban puanları düşecek mi?
Taban puanları düşecek mi?
İstanbul'da şoke eden olay! “Üzerimde silah var” diyerek 3 kadının olduğu eve girdi
İstanbul'da şoke eden olay! “Üzerimde silah var” diyerek 3 kadının olduğu eve girdi
2 bin yıllık tarihe bu yapılır mı?
2 bin yıllık tarihe bu yapılır mı?
Anahtar kapıda takılıydı! Şoke eden görüntü
Anahtar kapıda takılıydı! Şoke eden görüntü
Cansız bedeni uçurumda bulunmuştu! Yeni gelişme
Cansız bedeni uçurumda bulunmuştu! Yeni gelişme
5’inci kol nakli için 14 saatlik operasyon!
5’inci kol nakli için 14 saatlik operasyon!
Boz ayıya kafa tuttu! Keçinin inadı...
Boz ayıya kafa tuttu! Keçinin inadı...
Daha Fazla Video Göster