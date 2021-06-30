İstanbul’da şoke eden anlar! Köpeğine tekme atan site yöneticisini havuza attı

Beşiktaş ilçesinde Ulus Mahallesi'nde bir sitede 4 arkadaşıyla birlikte site havuzuna giren bir kişi, köpeğine tekme attığı için kavga ettiği yöneticiyi havuza attı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Araya site sakinlerin girmesiyle kavga sona erdi. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.