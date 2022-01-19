19 Ocak 2022, Çarşamba
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İstanbul'da sokak köpeği dehşeti! İş adamına böyle saldırdılar
Son dakika haberleri... Sokak köpeklerinin dehşeti! Bakırköy sahilinde yürüyüş yapan iş adamına başıboş halde gezen 6 köpek aynı anda saldırdı. Etrafını saran köpeklerin saldırısında yaralanan iş adamının yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.