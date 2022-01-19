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İstanbul'da sokak köpeği dehşeti! İş adamına böyle saldırdılar

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Giriş: 19.01.2022 18:29
Son dakika haberleri... Sokak köpeklerinin dehşeti! Bakırköy sahilinde yürüyüş yapan iş adamına başıboş halde gezen 6 köpek aynı anda saldırdı. Etrafını saran köpeklerin saldırısında yaralanan iş adamının yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul’da sokak köpeği dehşeti! İş adamına böyle saldırdılar
İstanbul'da sokak köpeği dehşeti! İş adamına böyle saldırdılar
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