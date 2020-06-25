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İstanbul'da sivrisinek şikayetleri artıyor |Video

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Giriş: 25.06.2020 20:54
Güncelleme:25.06.2020 22:05
İstanbul'da son günlerde havaların ısınması ve yağışların artmasıyla birlikte sivrisinek şikayetleri de yükselmeye  başladı. Uzmanlar ise ilaçlamanın önemi konusunda uyarıyor.

Havalar ısınmaya başladı, sivrisinekler arttı.

İstanbul'da son dönemlerde artan yağışlar ve sıcaklıklar, sivrisineklerin artmasına neden oldu.

Özellikle Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşayan vatandaşlar pencere dahi açamamaktan şikayetçi.

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