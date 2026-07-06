Türkiye-ABD hangi anlaşmaları imzalayacak?

A Haber ekranlarında 05 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanan Orhan Sali'nin moderatörlüğündeki Gündem Özel programında "NATO'nun geleceği Ankara'da mı şekillenecek?, Erdoğan-Trump Zirvesi'nden ne çıkacak?, Türkiye yeni dünyada hangi rolde?, ABD, Avrupa'dan çekiliyor mu?, NATO kime "düşmanımsın" diyecek?, ABD Çin'i "İran gibi" mi yapmak istiyor?, İran Hamaney'e veda ediyor, Türkiye-ABD hangi anlaşmaları imzalayacak?, NATO: TCG Anadolu yüzen SİHA Üssü" başlıkları ele alındı.