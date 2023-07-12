İstanbul’da sivrisinek kabusu! İBB’ye ilaçlama eleştirisi

Sivrisinekler yaz aylarının en büyük kabusu. Öyle ki İstanbul'da bu yıl sivrisinek fazlasıyla her yeri sarmış durumda. Sivrisinekler yüzünden pencere ve kapılar açılamaz hale gelirken İstanbulluların şikayetleri de arttı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN