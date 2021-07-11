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İstanbul'da sivrisinek kabusu! A Haber'de CHP'li İBB'ye sert tepki: Algı ve şov yapmayı seviyor! O da sivrisineği kovmuyor

A Haber
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Giriş: 11.07.2021 14:35
İstanbul Avcılar'dan sonra Sarıyer'de de sivrisinekler bölge halkının kabusu oldu. Peki bu sinekler neden çoğaldı? CHP'li İBB neden gerekli çalışmaları yapmıyor? İBB AK Parti Meclis Üyesi Ömer Çetinkaya, A Haber canlı yayınında tepki gösterdi. Çetinkaya, "İBB algı ve şov yapmayı seviyor, o da sivrisineği kovmuyor" dedi.

İstanbul'un yeni kabusu sivrisinekler oldu. Peki bu yıl sivrisinekler neden bu kadar çoğaldı? CHP'li İBB gerekli çalışmaları yapmıyor mu? İBB AK Parti Meclis Üyesi Ömer Çetinkaya, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

DAHA ÖNCE MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİYORDU

İşte o açıklamalardan satır başları; Mutlaka temizlikle alakası var ama ondan daha önce şunu ifade etmek lazım. Yaz aylarından daha önce kış ve ilkbahar aylarında mücadelenin yapılması gerekiyor. O dönemler üreme dönemleri.

İBB ALGI VE ŞOV PEŞİNDE

Biz bu İBB yönetiminin beceriksizliğini ve eksikliğini gördüğümüzden kış aylarında uyardık meclisten. Ocak ayında söylemişiz. Arkadaşların mücadele etme yeteneği yok. İBB algı ve şov yapmayı seviyor, o da sivrisineği kovmuyor

Avcılarda sivrisinek kabusu! AVCILAR'DA SİVRİSİNEK KABUSU!

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