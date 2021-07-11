- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
İstanbul'da sivrisinek kabusu! A Haber'de CHP'li İBB'ye sert tepki: Algı ve şov yapmayı seviyor! O da sivrisineği kovmuyor
İstanbul'un yeni kabusu sivrisinekler oldu. Peki bu yıl sivrisinekler neden bu kadar çoğaldı? CHP'li İBB gerekli çalışmaları yapmıyor mu? İBB AK Parti Meclis Üyesi Ömer Çetinkaya, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
DAHA ÖNCE MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİYORDU
İşte o açıklamalardan satır başları; Mutlaka temizlikle alakası var ama ondan daha önce şunu ifade etmek lazım. Yaz aylarından daha önce kış ve ilkbahar aylarında mücadelenin yapılması gerekiyor. O dönemler üreme dönemleri.
İBB ALGI VE ŞOV PEŞİNDE
Biz bu İBB yönetiminin beceriksizliğini ve eksikliğini gördüğümüzden kış aylarında uyardık meclisten. Ocak ayında söylemişiz. Arkadaşların mücadele etme yeteneği yok. İBB algı ve şov yapmayı seviyor, o da sivrisineği kovmuyor