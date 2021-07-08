Son dakika: Avcılar'da sivrisinek kabusu: Çocuklarda yaralar oluştu! Mahalle sakinleri endişeli
Son dakika haberine göre İstanbul Avcılar'da, sivrisineklerin soktuğu çocuklarda yaralar oluştu. Yakında bulunan dere nedeniyle arttığını belirten mahalle sakinleri, "Zehirli bu sinekler herhalde. Çocuklarda yaralar, iltihaplar oluştu. Sivrisinek gibi değil böcek gibiler" diyerek endişelerini dile getirdi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ise "Kendimizi korumamız" diyerek kritik uyarıda bulundu.
Avcılar Yeşilkent Mahallesi sakinleri artan sivrisineklerin verdiği zarardan şikayetçi.
Mahalle sakinleri, yakında bulunan dere nedeniyle arttığını belirttikleri sivrisineklerin soktuğu çocuklarda yaralar oluştuğunu öne sürdü.
Çocukların bacakları ve kollarında sivrisineklerin sokması sonrası oluştuğunu ileri sürdükleri yaraları gösteren mahalle sakinleri, durumun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.
"ÇOCUKLARDA YARALAR, İLTİHAPLAR OLUŞTU"
Mahalle sakinlerinden Songül Basıç, "Sinek çok mahallede. Zehirli bu sinekler herhalde.
Geçen sene bu kadar yoktu. Bu sene çocuklarda yaralar, iltihaplar oluştu. Dünden beri kızım 'ayaklarım ağrıyor anne' diyor. İki gündür pansuman yapıyorum.
Geçmezse doktora götüreceğim. Belki de zehirlidir. Kapıyı, pencereyi açık bırakınca içerisi sinek doluyor. Bizi ısırınca biz de böyle yaralar oluşmuyor. Çok sinek var, kocaman kocaman. Karınca gibi uçuyor. Sivrisinek gibi değil böcek gibiler" dedi.
"ISIRDIĞI ZAMAN ÇIBAN GİBİ KIPKIRMIZI OLUYOR"
Mahalle sakini Nazmiye Sümer ise "Buranın sivrisinekleri çok kötü. Isırdıklarında çıban gibi yara yapıyorlar. Korkumuzdan geceleri camları açamıyoruz. Burada yaşanması gerçekten zor oldu. Isırdığı zaman çıban gibi kıpkırmızı oluyor. Çocuklarımızı bunlardan zor kurtarıyoruz" diye konuştu. Kollarında yaralar oluşan 8 yaşındaki İdil de, "Beni sinek ısırdı. Çok acıyor. İlk çıktığında küçüktü sonradan giderek büyüdü" şeklinde konuştu.
"NE OLDUĞU ANLAŞILANA KADAR SİVRİSİNEKLERDEN KENDİMİZİ KORUMAMIZ GEREKİYOR"
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir "Sivrisineklerin enfeksiyon hastalıklarındaki temel rolü vektör görevi görmeleri. Şu an bahsi geçen bölgede yeterince araştırılma yapılmadı. Bunların bir vektör olup olmadığı bilinmiyor. Elbette, halk sağlığı laboratuvarlarında bu inceleme yapılacaktır. Sonuçlar çıkana kadar mutlaka sivrisineklerin olduğu ortamlardan kendimizi korumamız gerekiyor.
Sivrisinek soktuğunda hiçbir şey taşımasa bile, bakteriler için bir giriş kapısı yaratıyor. Böyle bir maruziyet sonrası bu tarz ciddi yaralar açılıyorsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Bu yaraları oluşturabilen pek çok enfeksiyon hastalığı var. Halk arasında şark çıbanı denilen yumuşak doku enfeksiyonu yapan hastalıklar var. Buradaki tehlike şu anlık deride yarattığı tahribat. Herhangi bir enfeksiyon hastalığına benzemiyor, lezyonlar" dedi.
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