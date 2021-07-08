Son dakika: Avcılar'da sivrisinek kabusu: Çocuklarda yaralar oluştu! Mahalle sakinleri endişeli

Sivrisinek soktuğunda hiçbir şey taşımasa bile, bakteriler için bir giriş kapısı yaratıyor. Böyle bir maruziyet sonrası bu tarz ciddi yaralar açılıyorsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Bu yaraları oluşturabilen pek çok enfeksiyon hastalığı var. Halk arasında şark çıbanı denilen yumuşak doku enfeksiyonu yapan hastalıklar var. Buradaki tehlike şu anlık deride yarattığı tahribat. Herhangi bir enfeksiyon hastalığına benzemiyor, lezyonlar" dedi.





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