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İstanbul’da sevgilisinden dayak yiyen genç kızı zor kurtardılar! Şikayetçi olmadı
Kadıköy’de dün akşam saatlerinde Osmanağa Mahallesi'nde erkek arkadaşı tarafından dövülen genç kız çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. Genç kız olay yerine gelen polise şikayetçi olmadığını söyleyerek erkek arkadaşı ile birlikte yoluna devam etti. Genç kızın şikayetçi olmaması ise vatandaşların tepkisine yol açtı.