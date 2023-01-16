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İstanbul’da Sefaköy metrobüs durağında feci kaza! Altında kalarak can verdi

İHA
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Giriş: 16.01.2023 09:47
Küçükçekmece Sefaköy metrobüs durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi metrobüsün altında kaldı. Kafası metrobüs tekerinin altına sıkışan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
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