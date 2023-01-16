İstanbul’da Sefaköy metrobüs durağında feci kaza! Altında kalarak can verdi

Küçükçekmece Sefaköy metrobüs durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kişi metrobüsün altında kaldı. Kafası metrobüs tekerinin altına sıkışan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

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