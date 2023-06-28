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İstanbul'da şaşkına çeviren manzara! Havadan görüntülendi

İHA
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Giriş: 28.06.2023 10:55
İstanbulluların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 2’lere kadar düşerken, boş kalan yollar havadan görüntülendi.
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