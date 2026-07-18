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Ahbap Derneği MASAK incelemesinde

AHBAP soruşturmasında dikkatler bu kez yeni MASAK raporlarına çevrildi. Soruşturmanın ilk aşamasında, Haluk Levent'in hesaplarını kullandıkları tespit edilen üç kişiye ilişkin MASAK raporları dosyaya girmiş, milyarlarca liralık para trafiği ortaya çıkarılmıştı. Savcılık şimdi ise MASAK'tan AHBAP Derneği'ne ilişkin raporun hazırlanmasını talep etti. Söz konusu raporun, soruşturmanın kapsamı ve mali incelemelerin seyri açısından önemli değerlendirmeler içermesi bekleniyor.

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