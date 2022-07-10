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İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu! Meteoroloji SON DAKİKA uyardı

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Giriş: 10.07.2022 00:41
Son dakika... İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı caddelerde su baskınları oldu. Meteoroloji, yurdun kuzeybatı kesimleri ile İstanbul'un kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası'ndaki şiddetli yağışlara karşı uyardı.

AFAD, İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı yapmıştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 21 il için yapılan kuvvetli yağış uyarısında "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" uyarısında bulunuldu.

Bu uyarıların ardından İstanbul'da yağışlı hava etkili olmaya başladı.

Kentte gökyüzü önce şimşeklerle aydınlanırken, daha sonra yağmur etkili oldu.

Yolda ilerleyen sürücüler ve yayalar yağmurla birlikte zor anlar yaşadı.

Sultangazi'de bir caddede rögarlar taşarken, araçlar güçlükle ilerledi.

Taksim ve Mecidiyeköy'de trafiğe çıkan sürücülerin de güçlükle ilerlediği görüldü.

Şehir genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

METEOROLOJİDEN ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, yurdun kuzeybatı kesimleri ile İstanbul'un kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası'ndaki şiddetli yağışlara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın günün ilk saatlerden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, yağışın İstanbul'un kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası ile Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevreleri, Balıkesir'in kuzey, Zonguldak ve Bursa'nın batı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli, yer yer de şiddetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Yağışların, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgarın çeşitli olumsuzluklara yol açabileceği belirtilen açıklamada, yetkililer ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

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