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İstanbul'da sağanak yağış! Bir kişi yaşamını yitirdi | VİDEO

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Giriş: 19.06.2020 18:10
Güncelleme:19.06.2020 18:15
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de torunuyla birlikte yürüyüşe çıkan 67 yaşındaki Doğan Erişek aniden bastıran yağmurdan korunmak için sığındığı ağaca yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece Sahili'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Doğan Erişek, 8 yaşlarındaki torunuyla sahile yürüyüş yapmak için geldi. Sahilde dolaşırken aniden bastıran sağanak yağıştan kaçmaya çalışan Erişek ve torunu bir ağaç altına sığındı. Ağaca yıldırım düşmesi üzerine dede yere yığılırken, torunu ise büyük korku yaşadı.

Dedeye ilk müdahaleyi bir kafenin çalışanları yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri yıldırımın çarptığı Erişek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

"TORUNUNUN DURUMU İYİ"

Yaşanan olayı anlatan kafe çalışanı, "Torunuyla birlikte burada geziyormuş, Yıldırım çarptı. Kafeye aldık müdahale ettik ama kurtaramadık. Kızını ziyarete gelmiş Bakırköy'de oturuyormuş normalde. Ecel onu burada yakaladı. 70 yaşlarında biriydi. Torununun durumu iyi şoka girmişti sadece" diye konuştu. Yıldırım düşen ağaçta hasar oluştuğu görüldü.

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