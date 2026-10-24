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İsrail'in İran planı A Haber'de deşifre oldu! 7 gün içinde büyük saldırı mı geliyor?
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail'in İran planı A Haber'de deşifre oldu! 7 gün içinde büyük saldırı mı geliyor?

İsrail savaş uçaklarının İran sınırına kadar uzanan 1300 kilometrelik gizemli uçuşunun perde arkası A Haber'de deşifre edildi. Akademisyen Doç. Dr. Kemal Olçar, F-15I uçaklarının yakıt ikmalinden hava koridoru testine, radar sistemlerinden kara unsurlarıyla koordinasyona kadar dört aşamalı bir hazırlık yürüttüğünü öne sürdü. Olçar, "Bu bir tatbikat değil, gerçek bir harekâtın provasıdır" diyerek olası 3 ila 7 günlük kritik takvime dikkat çekti.

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