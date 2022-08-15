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İstanbul’da sağanak ve su baskını! Emirgan’da bir apartmanı su bastı... Bina sakinleri mahsur kaldı

A Haber
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Giriş: 15.08.2022 13:21
Son dakika haberi... İstanbul'da etili olan sağanak yağış sonrası Emirgan’da Küçükdere taştı. Apartmanın bahçesi ve giriş katları sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri suyu tahliye etmeye çalışıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer bölgeden aktardı.
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