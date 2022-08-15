15 Ağustos 2022, Pazartesi
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İstanbul’da sağanak ve su baskını! Emirgan’da bir apartmanı su bastı... Bina sakinleri mahsur kaldı
Son dakika haberi... İstanbul'da etili olan sağanak yağış sonrası Emirgan’da Küçükdere taştı. Apartmanın bahçesi ve giriş katları sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri suyu tahliye etmeye çalışıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer bölgeden aktardı.