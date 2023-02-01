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İstanbul'da sabah trafiği

A Haber
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Giriş: 01.02.2023 08:42
İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı. Megakentte bölgesel olarak karla karışık yağmur etkili oluyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.

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