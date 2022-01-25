25 Ocak 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da otogarlardan çıkışlar ne zaman açılacak? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama
İstanbul'da aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yollarda kalırken pek çok uçak ve otobüs seferleri iptal edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan iptal seferlerle ilgili yeni bir açıklama geldi. Yerlikaya, Esenler, Harem ve cep otogarındaki otobüslerin şehirlerarası seferlerinin yarın saat 09.00'a kadar uzatıldığını belirtti.