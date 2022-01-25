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İstanbul’da otogarlardan çıkışlar ne zaman açılacak? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan flaş açıklama

A Haber
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Giriş: 25.01.2022 13:05
İstanbul'da aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yollarda kalırken pek çok uçak ve otobüs seferleri iptal edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan iptal seferlerle ilgili yeni bir açıklama geldi. Yerlikaya, Esenler, Harem ve cep otogarındaki otobüslerin şehirlerarası seferlerinin yarın saat 09.00'a kadar uzatıldığını belirtti.
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