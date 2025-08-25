İstanbul’da okullar yeni döneme hazırlanıyor

Yeni eğitim öğretim sezonuna sayılı günler kala Bağcılar Belediyesi, ilçedeki 120 okulun bahçesini temizleyip düzenledi. Bahçelere ‘yağ satarım bal satarım’, ‘sek sek’, ‘mendil kapmaca’ ve ‘yakan top’ gibi geleneksel oyun alanları çizildi. Çalışmalar sayesinde öğrenciler hem daha hijyenik hem de oyunlarla dolu bahçelerde yeni döneme başlayacak.

