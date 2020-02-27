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27.02.2020

İstanbul'da metro çıkışında kadını taciz eden şüpheli yakalandı! Çirkin görüntüler |Video

İstanbul Pendik metro istasyonunda genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı. Çirkin görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Şubat günü saat 09.00'da Pendik Metro İstasyonu çıkışında yaşandı.

Bir şüpheli yürüyen merdivenlerden yukarıya çıkan H.Y.(18)'nin arkasından gelerek cinsel tacizde bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri, metro istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye alarak tacizcinin Muzaffer D. olduğunu belirledi. Şüpheli Muzaffer D. bugün Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı. Muzaffer D. , Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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