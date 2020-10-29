29 Ekim 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da kuvvetli yağış başladı! Gök gürültüsü ve şimşekler durmuyor

İstanbul'da kuvvetli yağış başladı! Gök gürültüsü ve şimşekler durmuyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2020 09:06
Güncelleme:29.10.2020 09:12
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde kuvvetli sağanak yağış başladı. Avrupa yakasında oldukça etkili yağış İstanbullulara zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün yayınladığı hava tahminlerinde kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. Eyüpsultan’da bulunan A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır gelişmeleri aktardı. Ramazan Almaçayır, “Gündüz birden geceye döndü ve şiddetli sağanağın ardından bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Haliç Köprüsü’nün üzerinde oldukça fazla bir birikinti oluştu ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti.” dedi.
Meteoroloji uyarmıştı! Gök gürültüsü ve şimşekler durmuyor
Meteoroloji uyarmıştı! Gök gürültüsü ve şimşekler durmuyor
Boşanmak istemeyen kadın kocası tarafından darp edildi
Boşanmak istemeyen kadın kocası tarafından darp edildi
Başkan Erdoğan Mevlid Kandili'ni kutladı
Başkan Erdoğan Mevlid Kandili'ni kutladı
Başkan Erdoğan 120 yaşında koronavirüsü yenen Menica Encü ile görüntülü olarak görüştü
Başkan Erdoğan 120 yaşında koronavirüsü yenen Menica Encü ile görüntülü olarak görüştü
Rüzgar seyir halindeki TIR'ı devirdi
Rüzgar seyir halindeki TIR'ı devirdi
Ayasofya Camii’nde ilk kandil
Ayasofya Camii’nde ilk kandil
Fenomenler sınır tanımıyor
Fenomenler sınır tanımıyor
Akılalmaz olay! MOBESE'ye el sallayıp uyuşturucu satmışlar
Akılalmaz olay! MOBESE'ye el sallayıp uyuşturucu satmışlar
Leyle-i Mevlid nasıl geçirilmeli?
Leyle-i Mevlid nasıl geçirilmeli?
Tarihi kilise satışa çıkarıldı
Tarihi kilise satışa çıkarıldı
Arkadaşının düğününde kabusu yaşadı!
Arkadaşının düğününde kabusu yaşadı!
Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı
Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı
Daha Fazla Video Göster