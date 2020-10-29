İstanbul'da kuvvetli yağış başladı! Gök gürültüsü ve şimşekler durmuyor

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde kuvvetli sağanak yağış başladı. Avrupa yakasında oldukça etkili yağış İstanbullulara zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün yayınladığı hava tahminlerinde kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. Eyüpsultan’da bulunan A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır gelişmeleri aktardı. Ramazan Almaçayır, “Gündüz birden geceye döndü ve şiddetli sağanağın ardından bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Haliç Köprüsü’nün üzerinde oldukça fazla bir birikinti oluştu ve araçlar ilerlemekte güçlük çekti.” dedi.