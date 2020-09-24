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İstanbul'da Kübra Boyraz'ın botoks sonrası öldüğü iddia edildi

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Giriş: 24.09.2020 13:26
Güncelleme:24.09.2020 13:30
38 yaşındaki Kübra Boyraz, İstanbul'da gittiği bir güzellik merkezinde botoks yaptırdı. Yürüyerek girdiği güzellik merkezinden güçlükle çıkarıldı. Evde daha da fenalaşınca babası Boyraz'ı hastaneye kaldırdı. Kübra Boyraz bir gün sonra yaşamını yitirince babası şikayetçi oldu. Boyraz'ın öldüğünü öğrenen ve İstanbul dışına kaçan 1'i pratisyen hekim beş şüpheli gözaltına alındı. Sabah’tan Emir Somer’in haberinin detayları…
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