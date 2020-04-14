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14.04.2020

İstanbul'da korkutan deprem! Video

Son dakika haberine göre; Gece saatlerinde İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli İstanbul'da deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken, Kandilli depremin büyüklüğünü 4.1 olarak revize etti.

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