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İstanbul'da korkutan deprem! Video
Son dakika haberine göre; Gece saatlerinde İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli İstanbul'da deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken, Kandilli depremin büyüklüğünü 4.1 olarak revize etti.
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