İstanbul'da korkutan deprem! Video

Son dakika haberine göre; Gece saatlerinde İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli İstanbul'da deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken, Kandilli depremin büyüklüğünü 4.1 olarak revize etti.