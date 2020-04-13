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13.04.2020

İstanbul’da korkunç olay! 3 cani, genç kadını 1 saat boyunca dövdü

İstanbul’da geçtiğimiz mart ayında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. B.A. isimli kadın darp edildiği gerekçesiyle eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Genç kadın bu olayın ardından ölüm tehditleri aldığı eski sevgilisi ile sorunu konuşmak üzere yanına gittiğinde eski sevgilisi ve iki arkadaşı tarafından 1 saat boyunca dövüldü. O anlar kameraya yansıdı.

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