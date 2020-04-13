- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İstanbul’da korkunç olay! 3 cani, genç kadını 1 saat boyunca dövdü
İstanbul’da geçtiğimiz mart ayında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. B.A. isimli kadın darp edildiği gerekçesiyle eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Genç kadın bu olayın ardından ölüm tehditleri aldığı eski sevgilisi ile sorunu konuşmak üzere yanına gittiğinde eski sevgilisi ve iki arkadaşı tarafından 1 saat boyunca dövüldü. O anlar kameraya yansıdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.