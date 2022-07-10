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İstanbul'da korkunç görüntüler! Kamyonlar suya gömüldü

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Giriş: 10.07.2022 15:15
Son dakika haberi... Bağcılar'da kuvvetli yağış şantiye alanını göle çevirdi. 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesinin su altında kaldığı alan havadan görüntülendi.

Bağcılar'da yağışla birlikte sel suları yolları doldururken, birçok ev ve iş yerini de su bastı.

Yağmurdan en fazla zarar gören yerlerden biri de Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bir şantiye alanı oldu.

Geceden bu yana etkili olan sağanak yağış, şantiye alanını göle çevirdi.

Bayram tatili nedeniyle şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi de tamamen yağmur suyu altında kaldı.

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