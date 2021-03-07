İstanbul'da korku dolu anlar! Böyle kurtarıldı

Son dakika haberi... İstanbul Güngören'de bir binada çıkan yangında aklı dengesi yerinde olmayan bir kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri pencerenin demir korkuluklarını keserek, mahsur kalan kişiyi kurtardı. O anlar ise böyle görüntülendi.

Son dakika haberi... İstanbul Güngören'de bir binada çıkan yangında aklı dengesi yerinde olmayan bir kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri pencerenin demir korkuluklarını keserek, mahsur kalan kişiyi kurtardı. O anlar ise böyle görüntülendi.