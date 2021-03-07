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İstanbul'da korku dolu anlar! Böyle kurtarıldı

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Giriş: 07.03.2021 12:53
Güncelleme:07.03.2021 13:16
Son dakika haberi... İstanbul Güngören'de bir binada çıkan yangında aklı dengesi yerinde olmayan bir kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri pencerenin demir korkuluklarını keserek, mahsur kalan kişiyi kurtardı. O anlar ise böyle görüntülendi.

Son dakika haberi... İstanbul Güngören'de bir binada çıkan yangında aklı dengesi yerinde olmayan bir kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri pencerenin demir korkuluklarını keserek, mahsur kalan kişiyi kurtardı. O anlar ise böyle görüntülendi.

İstanbul Güngörende korku dolu anlar! İSTANBUL GÜNGÖREN'DE KORKU DOLU ANLAR!
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Korku dolu anlar! Böyle kurtarıldı
Korku dolu anlar! Böyle kurtarıldı
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