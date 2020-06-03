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İstanbul'da kendilerini uyaran güvenlik görevlisini kurşun yağdırıp öldürdüler

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Giriş: 03.06.2020 16:10
Güncelleme:03.06.2020 16:17
Dudullu OSB’de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Kaya, deponun önünde durdukları için uyardığı iki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Yakalanan katil zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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