02 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da karlar eridi! Peki barajlardaki son durum ne?

İstanbul’da karlar eridi! Peki barajlardaki son durum ne?

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2022 13:06
Geçen hafta Türkiye’nin pek çok ilinde olduğu gibi İstanbul’da da kar yağışı etkili oldu. Megakentte etkisi yoğun bir şekilde hissedilen karın ardından barajların son durumu merak edilen konular arasında yer aldı. Barajlar ve göllerinin etrafını beyaza boyayan karların erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarında % 2.02’lik bir artış kaydedildi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının akabinde barajların etrafı beyaza boyandı.

BEKLENEN ARTIŞ OLMADI

Karların erimesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında ise beklenen artış olmadı.

İstanbul'un barajlarında kar yağışının başladığı 24 Ocak Pazartesi günü yüzde 54.11 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 56.13 olarak ölçüldü.

10 GÜNDE YÜZDE 2'LİK ARTIŞ

Son 10 gündeki artış yüzde 2.02 olarak kayıtlara geçti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İş insanının cesedi inşaatta bulundu
İş insanının cesedi inşaatta bulundu
Kazı yapılan sahada ne aranıyor?
Kazı yapılan sahada ne aranıyor?
İstanbul’a kar ne zaman gelecek?
İstanbul'a kar ne zaman gelecek?
Serenay’ın kabusu konuştu Allah katında eşiz
Serenay'ın kabusu konuştu Allah katında eşiz
Kübra’nın son görüntüsü ortaya çıktı
Kübra'nın son görüntüsü ortaya çıktı
Gizemli kazı tekrar başladı
Gizemli kazı tekrar başladı
Barajlardaki son durum
Barajlardaki son durum
Silahlı saldırının nedeni rüşvet mi?
Silahlı saldırının nedeni rüşvet mi?
Kazalar neden önlenemiyor?
Kazalar neden önlenemiyor?
Kar Balkanlardan giriş yaptı
Kar Balkanlardan giriş yaptı
TikTok sevdası başını yaktı! İş insanı isyan etti
TikTok sevdası başını yaktı! İş insanı isyan etti
Şebnem Şirin cinayetinde yeni gelişme!
Şebnem Şirin cinayetinde yeni gelişme!
Daha Fazla Video Göster