Meteoroloji İstanbul için uyardı! Kar yağışı...

Meteoroloji uyarısının ardından İstanbul'da bu sabah saatlerinde kenti beyaza bürüyen kar yağışı öğlen saatlerine doğru etkisini kaybetti. Peki kent genelinde yağış devam edecek mi? Son durum ne? Yağış ne zaman başlayacak? Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Emirhan Ergen canlı yayında aktardı.

İstanbul'da sabah saatlerinde kısa süre içerisinde etkili olan ve kenti beyaza bürüyen kar yağışı sürecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı.

A Haber muhabiri Emirhan Ergen, İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışının yarın (25 Mart 2021) sabah saatlerinden itibaren yeniden başlayacağını söyledi.

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafında yapılan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava dalgasının hafta sonu itibariyle sona ereceği ve sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.