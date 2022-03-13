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İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? Uzman isim A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 13.03.2022 11:30
İstanbul'da Aybar fırtınası dün akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Megakentin her iki yakasında da hayat durma noktasına geldi. Peki kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji Mühendisi ve A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, konuyla ilgili detayları anlattı.
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