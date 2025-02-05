05 Şubat 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İstanbul’da kar nöbeti başladı! A Haber ekipleri nöbette
İstanbul’da kar nöbeti başladı! A Haber ekipleri nöbette

İstanbul’da kar nöbeti başladı! A Haber ekipleri nöbette

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.02.2025 09:49
Kuzeyden gelen yeni soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı. Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşerken soğuk hava yurt genelinde bir hafta boyunca etkili olacak. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde de bugün ve yarın kar yağışı bekleniyor. A Haber muhabirleri farklı noktalardan detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da kar nöbeti başladı! A Haber ekipleri nöbette
İstanbul’da kar nöbeti başladı
İstanbul’da kar nöbeti başladı
Süresiz nafaka kalkıyor
Süresiz nafaka kalkıyor
Ahşap fabrikasında yangın
Ahşap fabrikasında yangın
2 metrelik piton! 3 kişi taşıyabiliyor
2 metrelik “piton”! 3 kişi taşıyabiliyor
Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada
İstanbul’da ilk kar Çekmeköy’e düştü
İstanbul’da ilk kar Çekmeköy’e düştü
Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı: 10’u ağır, 28 yaralı
Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı: 10'u ağır, 28 yaralı
Bartın-Amasra karayolunda kar yağışı başladı
Bartın-Amasra karayolunda kar yağışı başladı
Alacabel’de kar yağışı başladı!
Alacabel'de kar yağışı başladı!
Hastane otoparkında doktor kavgası! Meslektaşının burnunu kırdı
Hastane otoparkında doktor kavgası! Meslektaşının burnunu kırdı
Amcası bıçakladı, hastaneye seni seviyorum amcam diyerek girdi!
Amcası bıçakladı, hastaneye "seni seviyorum amcam" diyerek girdi!
Siirt’te kaçak avlanan keklikler doğaya bırakıldı!
Siirt'te kaçak avlanan keklikler doğaya bırakıldı!
Daha Fazla Video Göster