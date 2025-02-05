İstanbul’da kar nöbeti başladı

Kuzeyden gelen yeni soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı. Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşerken soğuk hava yurt genelinde bir hafta boyunca etkili olacak. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nde de bugün ve yarın kar yağışı bekleniyor. A Haber muhabirleri farklı noktalardan detayları aktardı.

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