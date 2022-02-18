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İstanbul'da kar bekleniyor mu? Hangi illere kar yağacak?

A Haber
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Giriş: 18.02.2022 15:45
Avrupa'da iklim değişikliği kendini göstermeye devam ediyor. İngiltere'de Eunice Fırtınası ve Almanya'da Zeynep Kasırgası büyük bir etki bırakacağa benziyor.  Avrupa'da fırtına ne kadar sürecek? Ayrıca Türkiye'de 54 ilde alarm verildi! kuvvetli kar yağışı hangi bölgeleri etkileyecek. Meteoroloji Mühendisi Esra Bayhan A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayhan, "Meteoroloji mühendisi Esra Bayhan: Cuma günü itibariyle Türkiye’de yeni bir yağış sistemi etkisini gösterecek. Yurdun batısının tamamı o yağışlı havanın etkisi altında. Gece saatlerine kadar İstanbul’da da yine aralıklı yağışlar devam ediyor olacak. İstanbul için kar beklentimiz yok. Artık Şubat sonuna kadar bu sene itibariyle artık İstanbul için kar beklemediğimizi söyleyebilirim. Ancak İç Anadolu’da Bolu’nun yüksek kesimlerinde Adapazarı’nın yüksek kesimlerinde ve Hakkari’de etkili bir şekilde yağmaya devam edecek. Kuvvetli yağışlarımız Karadeniz’in kıyı kesimlerinin tamamında etkili olacak." şeklinde konuştu.
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