20 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da kafe olarak işletilen mekanın üst katları kumarhane çıktı, saklanmak için duşakabine girdi

İstanbul’da kafe olarak işletilen mekanın üst katları kumarhane çıktı, saklanmak için duşakabine girdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2020 10:45
Güncelleme:20.06.2020 10:45
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar doğrultusunda Yeşilköy'de kafe olarak işletilen bir mekânda kumar oynattığı iddiası üzerine gece saatlerinde baskın düzenledi. Gerçekleştirilen baskında çok sayıda kumar malzemesiyle gizli bölmede saklanmış rulet masası ele geçirildi. Kafenin birinci ve ikinci katında bulunan 20 kişiye para cezası kesildi. 5 kişiye de kumar oynatma ve polise mukavemetten gözaltına alındı.
Pes artık! Bakın nereden çıktı
Pes artık! Bakın nereden çıktı
Ahlaksızlar! O çetenin sonu geldi
Ahlaksızlar! O çetenin sonu geldi
66 ildeki 502 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı |Video
66 ildeki 502 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı |Video
İstanbul'da maske takmamanın cezası resmen açıkladı
İstanbul'da maske takmamanın cezası resmen açıkladı
Yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi
Yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi
Boğulmak üzere olan kadını polis kurtardı
Boğulmak üzere olan kadını polis kurtardı
Rusya'dan 2 korona hastası İstanbul'a getirildi
Rusya'dan 2 korona hastası İstanbul'a getirildi
İşte Fatih'in ilk defa sergilenecek portresi
İşte Fatih'in ilk defa sergilenecek portresi
O ilimizde hortum paniği!
O ilimizde hortum paniği!
Prof. Dr. Kurnaz canlı yayında uyardı: İnsanlığın gördüğü...
Prof. Dr. Kurnaz canlı yayında uyardı: İnsanlığın gördüğü...
Kapalıçarşı yağmura teslim oldu!
Kapalıçarşı yağmura teslim oldu!
Bu kare pahalıya patladı!
Bu kare pahalıya patladı!
Daha Fazla Video Göster