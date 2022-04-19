19 Nisan 2022, Salı
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İstanbul’da istinat duvarı çöktü! Görgü tanığı o anları anlattı
İstanbul Kadıköy'de bir inşaatın istinat duvarı yıkılınca yan taraftaki 5 katlı binada çatlaklar oluştu. Apartmanda yaşayanlar büyük bir korkuyla kendilerini dışarı attı. Son durumu A Haber muhabiri Kübra Kılıç olay yerinden aktardı. Görgü tanığı vatandaş yaşananları anlattı.