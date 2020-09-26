İstanbul’da intihar eden gencin ölümünde 'Mavi Balina' şüphesi

Kartal’da pompalı tüfekle intihar eden 23 yaşındaki Recep Can Özmen’in ölümünde şok edici olaylar yaşanıyor. Gencin babası oğlunun ölümüne ‘Mavi Balina’ isimli bilgisayar oyununun neden olduğunu iddia etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Baba Ramazan Özmen, “Kesinlikle öyle bir çocuk değildi. Karıncaya bile zarar vermezdi” dedi. Baba Özmen oğlunun cüzdanında bulduğu notu gösterip oyununun şifreleri olduğunu söyledi ve ölüme bu şifrenin neden olduğunu belirtti.