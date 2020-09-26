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İstanbul’da intihar eden gencin ölümünde 'Mavi Balina' şüphesi

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Giriş: 26.09.2020 09:46
Güncelleme:26.09.2020 09:46
Kartal’da pompalı tüfekle intihar eden 23 yaşındaki Recep Can Özmen’in ölümünde şok edici olaylar yaşanıyor. Gencin babası oğlunun ölümüne ‘Mavi Balina’ isimli bilgisayar oyununun neden olduğunu iddia etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Baba Ramazan Özmen, “Kesinlikle öyle bir çocuk değildi. Karıncaya bile zarar vermezdi” dedi. Baba Özmen oğlunun cüzdanında bulduğu notu gösterip oyununun şifreleri olduğunu söyledi ve ölüme bu şifrenin neden olduğunu belirtti.
İstanbul Kartalda dehşete düşüren olay: 23 yaşındaki genç pompalı tüfekle kendini öldürdü İSTANBUL KARTAL'DA DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY: 23 YAŞINDAKİ GENÇ POMPALI TÜFEKLE KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

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