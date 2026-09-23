Kozinoğlu'nun ölümünde düğüm nasıl çözülecek? Kurtlar Vadisi'nin “Ömer Baba”sı ifade verdi
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan tutuklandı. “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde Ömer Baba karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay ise bilgi sahibi sıfatıyla savcılığa yaklaşık 2 saat ifade verdi. A Haber muhabiri Erşan Karaca, adliyedeki son gelişmeleri aktardı.