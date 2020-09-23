İstanbul Kartal'da dehşete düşüren olay: 23 yaşındaki genç pompalı tüfekle kendini öldürdü

Pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti. İşten çıkıp eve gelen ablası gördüğü acı olay karşısında şok geçirdi. Durumun polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Acı olayı öğrenen yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışma sonucu gencin cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı.





"ANNESİ ARADI VE..."



Olayı anlatan komşu Emin Arıkan, "Recep'in annesi Niğde'den aradı evde bir sesler olduğunu bakmamızı söyledi. Geldiğimizde bu olayı gördük. Eve girmedik polisler vardı. Kendini vurduğunu öğrendik. 23 yaşında bir çocuktu gayet düzgün ve çok iyi biriydi" diye konuştu.