23 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Kartal'da dehşete düşüren olay: 23 yaşındaki genç pompalı tüfekle kendini öldürdü

İstanbul Kartal'da dehşete düşüren olay: 23 yaşındaki genç pompalı tüfekle kendini öldürdü

Kartal’da ablasıyla yaşayan 23 yaşındaki genç pompalı tüfekle kafasına ateş ederek etti. Olay yerine gelen ablası ve akrabaları sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
ABONE OL
İstanbul Kartal'da dehşete düşüren olay: 23 yaşındaki genç pompalı tüfekle kendini öldürdü

Dehşete düşüren olay 15.30 sıralarında Orhantepe Mahallesi Hamitbey Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesinin memlekete olduğu Özmen (23) ablasıyla birlikte yaşıyordu. Ablasının işte olduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan pompalı tüfeği eline aldı. Eli aldığı pompalı tüfeği başına dayayarak tetiği çekti.

Pompalı tüfeğin ateş alması sonucu 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti. İşten çıkıp eve gelen ablası gördüğü acı olay karşısında şok geçirdi. Durumun polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi. Acı olayı öğrenen yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışma sonucu gencin cansız bedeni morguna kaldırıldı.



"ANNESİ ARADI VE..."

Olayı anlatan komşu Emin Arıkan, "Recep'in annesi Niğde'den aradı evde bir sesler olduğunu bakmamızı söyledi. Geldiğimizde bu olayı gördük. Eve girmedik polisler vardı. Kendini vurduğunu öğrendik. 23 yaşında bir çocuktu gayet düzgün ve çok iyi biriydi" diye konuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA