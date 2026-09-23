Başkan Erdoğan'ın ABD programı: Paşinyan ve Irak lideriyle görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamındaki diplomasi trafiği sürüyor. BM kürsüsündeki konuşmasının ardından New York'ta temaslarına devam eden Başkan Erdoğan'ın programında ikili görüşmeler yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın Türkevi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Iraklı yetkililerle görüşmesi bekleniyor. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Başkan Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi programına ilişkin detayları aktardı.