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Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul dahil 14 il için sarı kod alarmı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul dahil 14 il için sarı kod alarmı

Meteoroloji'den 23 Eylül Çarşamba günü için sağanak uyarısı geldi. İstanbul dahil 14 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağış, ani sıcaklık düşüşü ve saatte 75 kilometreye ulaşabilecek rüzgar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında İstanbul ve yurt genelindeki hava durumu tahminlerini değerlendirdi ve uyarılarda bulundu.

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