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İstanbul’da iki genç kızın ölümüne neden olan şoföre 6 yıl hapis cezası şoke etti

DHA
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Giriş: 06.05.2021 14:57
Güncelleme:06.05.2021 15:11
Beylikdüzü'nde normalde hız sınırının 30 kilometre olduğu Ulusal Caddesi Kavşağı'nda 7 Temmuz 2020 tarihinde alkol aldıktan sonra kullandığı kamyonetle Busenur Ülüslar (17) ve Sedef Yılmaz'a (18) çarparak ölümüne neden olan Kırgızistan uyruklu sürücü Aslan İsmiev, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 'iyi hal indirimi' uygulanarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kızların babaları kararı duyunca şok oldular.
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