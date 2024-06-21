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İstanbul’da Halk Ekmeğe yüzde 60 zam! Halk Ekmek zammına tepki

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 09:05
İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği halk ekmeğe yüzde 60 zam yapıldı. 5 liradan satılan 250 gram normal ve kepekli ekmek, yeni zamla birlikte 8 liraya yükseldi. Kurban Bayramı sonrası yapılan zamma tepkiler var.
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